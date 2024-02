Neymar vence torneio de pôquer realizado em celebração de seu aniversário de 32 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/02/2024 - 22:45 Para compartilhar:

Astro do Al-Hilal e da seleção brasileira, Neymar, que atualmente se encontra afastado dos gramados devido a uma lesão no joelho, tomou conta dos holofotes ao conquistar o primeiro lugar em um torneio de pôquer realizado em celebração ao seu aniversário de 32 anos, que acontece nesta segunda-feira, 5 de fevereiro.

Apesar de estar impossibilitado de praticar seu esporte principal, Neymar mostrou habilidade nas cartas, vencendo o torneio de pôquer e exibindo orgulhosamente o troféu e a medalha de primeiro lugar em uma foto compartilhada em seu Instagram. O jogador, declarado fã dos jogos de cartas, também é conhecido por sua presença constante nas mesas de pôquer.

O craque, que recentemente enfrentou críticas sobre seu peso, utilizou suas redes sociais para rebater os comentários, mostrando que está focado na sua plena recuperação física. Neymar é conhecido por utilizar as redes sociais como um meio de se comunicar diretamente com seus fãs e responder às polêmicas que o cercam.

Dentre os inúmeros convidados, o evento contou com a presença especial de Mavie, a filha de Neymar nascida em novembro do ano passado, fruto de seu relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi. A participação da criança também foi registrada nas redes sociais do camisa 10.

Enquanto aproveita seus momentos de lazer, Neymar tenta manter o foco em sua recuperação física. O atacante passa a maior parte do tempo em Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, empenhado em um rigoroso tratamento para superar a grave lesão no joelho esquerdo.

O rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco ocorreu durante uma partida com o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, no dia 17 de outubro do ano passado. A previsão otimista é que Neymar retorne aos gramados em agosto, após a disputa da Copa América.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias