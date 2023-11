Neymar teria pedido nudes para modelo de plataforma de conteúdo adulto; conversa vaza na web

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/11/2023 - 21:12 Para compartilhar:

Esse início de semana não está nada fácil para o jogador Neymar Jr. Após os rumores de que ele teria se aborrecido por ter tomado um fora de uma atriz durante uma festa em sua casa, no último domingo, 26, agora repercute na web o vazamento de suposta conversa em que o atleta pede nudes a uma modelo.

Uma conversa com Aline Farias, modelo de site de conteúdo adulto e streamer, supostamente com o atleta, começou a circular nas redes. Em uma troca de mensagens, a pessoa do outro lado pede a ela que envie nudes. A jovem responde que tem o conteúdo em uma plataforma adulta e envia o link, avisando que é necessário ser cliente para ter acesso.

+Conheça Nathalia Morais, atriz da Globo que teria dado um fora em Neymar

+Neymar responde suposto fora de atriz após nova acusação de traição: ‘Parem de inventar’

A pessoa avisa que quando estiver em São Paulo irá procurar por ela. Alguns momentos após o envio do link, ela pergunta se ele conseguiu ver, e ele diz que “estava vendo” as imagens.

Mais cedo, circulou na internet boatos de que Neymar teria feito investidas na Nathalia Morais, atriz novata na Globo, que teria se recusado a ficar com o atleta. A situação teria ocorrido na mansão do jogador, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio de Janeiro, no último domingo, 26, onde ocorria uma festa para a qual Nathalia foi convidada.

Logo em seguida, Neymar respondeu a uma publicação em um perfil no Instagram negando o ocorrido: “Parem de inventar histórias”, escreveu ele.

O jogador está passando uma temporada no Brasil para se recuperar da cirurgia que fez após ser verificada uma graves lesões.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pronto Faley (@prontofaleyyy)

neymar atrapalhando o ganha pão dos outros querendo ver nude de graça, muito inimigo do trabalhadores pic.twitter.com/x5TNdEkB7N — Gio 🇾🇪 (@Giohr__) November 27, 2023

