Neymar terá esquema de segurança especial para depor hoje em SP

Neymar contará com um esquema de segurança especialmente montado para depor hoje (13), às 16h, na 6ª Delegacia de Direito da Mulher, sobre a acusação de estupro de Najila Trindade contra ele.

Segundo o UOL, a questão da segurança do astro do futebol está sendo discutida desde segunda-feira pelas autoridades dos mais altos patamares da polícia de São Paulo. Um segurança do próprio Neymar também foi à delegacia para conhecer o local.

Um dos motivos de a data do depoimento de Neymar demorar para ser confirmada foi a necessidade de garantir a integridade do jogador.

O funcionário do jogador circulou pelos prédios da 6ª Delegacia de Direitos da Mulher (DDM) e o 11º Distrito Policial e traçou juntamente às autoridades o caminho que será feito por Neymar no terreno das delegacias.

A advogada Maíra Fernandes conversou diretamente com a delegada Juliana Bussacos, que lidera o inquérito, sobre o assunto.

Ficou decidido que assim como no depoimento de Najila Trindade a segurança do terreno da delegacia será feita pelo Grupo de Operações Especiais da polícia, o GOE. No entanto, o efetivo policial será maior.

O caminho que será feito por Neymar até a DDM não é revelado e há expectativa de que o jogador desça de helicóptero em local próximo e siga com seus próprios seguranças para a delegacia. Viaturas policiais acompanharão o percurso.

O acesso ao estacionamento que liga a DDM a outra delegacia e à rua será exclusivo para a imprensa. Carros não serão permitidos e os jornalistas só poderão entrar a pé e com identificação. Nem mesmo viaturas policiais poderão estacionar no lugar como sempre fazem.

Haverá duas grades para conter a presença de curiosos. A primeira para separar o estacionamento da rua e a segunda, mais próxima à delegacia da mulher, para separar o espaço da imprensa.