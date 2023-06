Neymar tem compulsividade em trair? Psicóloga analisa mais uma possível traição do jogador

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 19/06/2023 - 16:37 Compartilhe

A possível traição de Neymar, que está à espera de seu segundo herdeiro com Bruna Biancardi, segue dando o que falar. No domingo (18) a influenciadora Fernanda Campos revelou para colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, que ficou com o craque do PSG na véspera do Dia dos Namorados, na última segunda-feira (12).

Fábia teve acesso exclusivo aos prints das conversas entre o menino Ney e Fernanda, que começaram a se falar pelo Instagram, em novembro do ano passado. Na ocasião, o jogador teria começado um flerte com a ruiva durante a última Copa do Mundo e, segundo a moça teria exposto à colunista, ele havia dito que o seu relacionamento com Biancardi estava oscilando. Vale ressaltar que o casal estava separado naquele período. Eles reataram em janeiro deste ano, três meses antes do anúncio da gravidez.

Ainda de acordo com a colunista, naquela mesma ocasião, Neymar e Fernanda trocaram WhatsApp e fizeram chamada de vídeo. Agora em junho, quando Ney retornou para o Brasil, ele a teria convidado para um encontro em um apartamento luxuoso, na Vila Madalena, em São Paulo.

Segundo a blogueira teria informado, o atleta esteve na capital paulista para encomendar o terno de casamento de um amigo em que ele será padrinho. Fernanda afirma que não sabia que Neymar havia reatado o relacionamento com Bruna Biancardi, pois não acompanha as notícias sobre o famoso.

Até o fechamento desta nota, Neymar e Bruna Biancardi não se pronunciaram sobre o assunto.

A IstoÉ Gente conversou com Rosângela Casseano, que é psicóloga especialista em Terapia Cognitivo Comportamental, reprogramação mental e CEO da PsicoPass, que analisou a possível traição de Neymar.

“Sabemos que a monogamia, que é a relação estabelecida e desenvolvida com um só parceiro, no ser humano pode ser encarada como facultativa. Sabe-se que ela foi imposta por muitas religiões e sociedades, mas a monogamia é relativamente rara: das cerca de 4 mil espécies de mamíferos, apenas de 3% a 5% exibem esse comportamento”, começou a profissional.

“Refletindo sobre a monogamia podemos fazer algumas considerações do comportamento da traição. O que leva uma pessoa a trair?

Habitualmente quando se investiga os motivos que levaram a traição a grande maioria das pessoas em terapia, local onde geralmente não mentem, nem escondem suas ações, revelam que os principais motivos tem a ver com insatisfação com a relação, perda de interesse no parceiro (a), baixa da paixão, momento esse em que a pessoa para de projetar suas expectativas no outro e passa a ver a pessoa como ela realmente é, ou seja, passa a perceber comportamentos em que antes enquanto apaixonado não era tão relevante”.

“Dentre outros motivos, muitas vezes também a pessoa não tem maturidade suficiente para se relacionar de forma integral. A monogamia pode ser uma escolha e para vivenciar esse tipo de relacionamento é necessário: decisão, atitude, paciência e perseverança. Pessoas com perfil muito desafiador as vezes se sentem motivados a traírem, para terem sempre o gostinho da vitória, da conquista, mas em pouco tempo perdem o interesse e partem para novos desafios”.

Quando dentro de um relacionamento sério, podemos observar algumas mudanças no comportamento que podem sugerir traição como:

– Mudança na forma do auto-cuidado;

– Excesso de horas extras no trabalho;

– Distanciamento afetivo pelo parceiro;

– Falta de interesse sexual.

