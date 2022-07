Neymar será julgado em outubro por irregularidades em sua transferência para o Barcelona

O craque brasileiro Neymar será julgado no Tribunal Provincial de Barcelona em outubro, juntamente com os ex-presidentes do Barcelona, Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu, por irregularidades na contratação do jogador pelo Barça em 2013.







O julgamento acontecerá de 17 a 31 de outubro, informaram fontes judiciais nesta quarta-feira (27). Os três serão julgados por suposto crime de corrupção entre particulares e fraude pela transferência do jogador do Santos para o Barça em 2013.

