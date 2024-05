Neymar segue lesionado e não iniciará temporada pelo Al-Hilal

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/05/2024 - 18:27 Para compartilhar:

Após ter sido operado no joelho em novembro de 2023, Neymar não chegará a tempo de iniciar a temporada pela sua equipe, o Al-Hilal, anunciou nesta terça-feira (21) o técnico do clube saudita, o português Jorge Jesus.

“Tudo que sei no momento é que o tempo necessário para a recuperação de Neymar, e em geral para esse tipo de lesão, é de 10 a 11 meses”, declarou o treinador.

“Se fizermos as contas, ele não estará pronto para a preparação da pré-temporada”, que começa no verão, acrescentou Jesus.

Neymar foi operado em novembro no Brasil devido a uma ruptura no ligamento cruzado e no menisco do joelho esquerdo, após se lesionar num jogo da Seleção em 17 de outubro, contra o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O jogador de 32 anos deixou o Paris Saint-Germain em 2023 para jogar no Al-Hilal, onde, segundo a mídia, ganharia mais de US$ 100 milhões (cerca de R$ 512 milhões pela cotação atual) por temporada, mas onde jogou apenas algumas semanas antes da lesão.

