Neymar se torna o assunto mais comentado do Twitter após grande atuação pelo PSG

Vivendo um ótimo início de temporada com a camisa do Paris Saint-Germain, Neymar chegou aos trends topics do Twitter, após marcar dois gols na vitória por 5 a 2 sobre o Montpellier. O atacante teve cerca de 99 mil menções na rede social.

Em uma noite inspirada no Parc des Princes, o Paris Saint-Germain atropelou o Montpellier neste sábado, pela segunda rodada do Campeonato Francês. Neymar foi o grande nome da partida. A atuação do camisa 10 brasileiro levou os internautas fãs à loucura, que já criam expectativa com a Copa do Mundo.

Mais 2⃣ gols cravados, assistência, ensinou Mbappé a bater pênalti e saiu aplaudido pelo torcedor do PSG. Neymar começou MUITO on na temporada. PSG 5×1 Montpellier pela Ligue 1. pic.twitter.com/ve8aOEdrWe — ⚽ (@DoentesPFutebol) August 13, 2022

Neymar fazendo a comemoração do Stephen Curry. Night Night. pic.twitter.com/9Yqo3MKuFU — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) August 13, 2022

#Neymar tem cinco gols e três assistências para começar a temporada pic.twitter.com/xsuXmObFLr — Neymarmisa JR 10. (@neymarmisajr) August 13, 2022

Neymar tá muito on nessa véspera de Copa pic.twitter.com/rZXJqo7s1l — Messi Shelby (@Marcelo26346749) August 13, 2022

Nesta temporada, Neymar tem ao todo 21 gols e nove assistências, em 22 jogos. Além do brasileiro, Renato Sanches, Mabappé e Sacko (contra), fizeram os gols do PSG. Khazri descontou para os visitantes.

O próximo compromisso do PSG pelo Campeonato Francês é em 21 de agosto, um domingo. O time de Paris visita o Lille pela terceira rodada da competição, às 15h45 (de Brasília). No mesmo dia, o Montpellier recebe o Auxerre.

