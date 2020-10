Neymar se torna o 2º maior artilheiro da história da Seleção Brasileira Com três gols no 4 a 2 sobre o Peru nas Eliminatórias, camisa 10 chega a 64 gols e ultrapassa Ronaldo Fenômeno na lista de grandes goleadores do time verde e amarelo

O pai tá on! A partida entre Peru e Brasil, pela segunda rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, entrou para a história da Seleção Brasileira. Nesta terça-feira, no duelo disputado no Estádio Nacional, Neymar marcou três vezes na vitória por 4 a 2 da equipe de Tite e se tornou o segundo maior artilheiro da história da equipe canarinha, com 64 gols. Dois gols foram marcados em pênaltis que ele mesmo sofreu e o terceiro aproveitando rebote após a bola bater na trave.

O astro do PSG ultrapassou Ronaldo. O Fenômeno marcou 62 gols em 98 partidas com a camisa canarinha. Já Neymar atingiu a segunda colocação em 103 partidas. Os números seguem os critérios da FIFA, que não conta jogos contra clubes ou combinados de estados/cidades – ao contrário da CBF, por exemplo.

O camisa 10 da Seleção de Tite marcou seu primeiro gol aos 25 minutos do primeiro tempo, ao converter pênalti que ele mesmo sofreu. Logo depois, Neymar voltou a balançar as redes em uma dividida, mas a jogada foi anulada devido a um impedimento de Richarlison no início da jogada.

Na etapa final, Neymar voltou a ter chance de se isolar na vice-liderança ao sofrer pênalti de Zambrano. O camisa 10 voltou a deslocar o goleiro Gallese e estufou a rede. Depois, o meia aproveitou a sobra de uma tentativa de Everton Ribeiro para balançar a rede.

O maior artilheiro da Seleção Brasileira continua a ser Pelé. O Rei marcou 77 gols em 92 partidas. Romário (55 gols em 70 jogos) e Zico (48 gols em 71 jogos) completam o top-5.

