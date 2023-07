Neymar se reapresenta ainda em reabilitação física e preocupa PSG, diz jornal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/07/2023 - 15:11 Compartilhe

Fora dos gramados desde fevereiro, Neymar retornou aos treinamentos do Paris Saint-Germain nesta segunda-feira, mas a condição física do atacante preocupa o clube. Nos bastidores, o tempo de recuperação da lesão no tornozelo é motivo de alerta e o jogador pode não estar disponível no início da temporada 2023/2024.

De acordo com o jornal francês L’Équipe, o brasileiro ainda não está 100% recuperado da cirurgia que realizou no início do ano e deve esperar novas avaliações antes de ser liberado para treinar com bola. Ele não entra em campo desde 19 de fevereiro, quando sofreu a lesão durante a vitória por 4 a 3 sobre o Lille. Por isso, desfalcou o PSG em momentos importantes, como a eliminação para o Bayern de Munique nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

Neymar tem contrato com o clube parisiense até junho de 2027, mas muito tem se especulado sobre uma possível transferência ainda nesta janela de transferências. As especulações, contudo, já foram mais fortes. No momento, a maior preocupação da diretoria é com a situação de Mbappé, que não quis ampliar seu vínculo, válido até o meio de 2024, e está na mira do Real Madrid.

O PSG já se despediu de Lionel Messi, contratado pelo Inter Miami, dos Estados Unidos, após decidir não renovar com o time francês, e desfez seu trio galáctico. Em busca de fazer uma renovação no elenco, o clube está bastante atuante na atual janela. O lateral-esquerdo Lucas Hernández, o zagueiro Milan Skriniar, o meio-campista Manuel Ugarte e os atacantes Marco Asensio e Kang-in Lee são os reforços já confirmados. F

