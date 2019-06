Neymar se machuca mas Brasil vence Catar por 2 a 0 em amistoso

Neymar deixou o campo lesionado, mas isso não impediu o Brasil de derrotar por 2 a 0 o Catar na noite desta quarta-feira em um amistoso em Brasília, como preparação para a Copa América que começa na próxima semana.

Os gols da seleção foram marcados no primeiro tempo. Richarlison abriu o placar de cabeça aos 16 minutos e Gabriel Jesus ampliou aos 23, aproveitando um passe pela direita, justamente de Richarlison. O Catar ainda perdeu um pênalti no segundo tempo, nos acréscimos.

Quando a equipe comemorava o primeiro gol da noite, Neymar deixou o campo mancando e reclamando de dores no tornozelo direito.

O astro do PSG, que está sob todos os holofotes após ser acusado de estupro na sexta-feira por uma jovem, “sofreu um entorse no tornozelo direito”, informou a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Ao final da partida, Edu Gaspar, coordenador técnico da seleção disse que vão aguardar os resultados dos exames antes de se pronunciar sobre quando Neymar será liberado para atender as investigações abertas após a acusação de estupro e a divulgação das mensagens íntimas entre ele e sua acusadora, sem o consentimento dela.

O técnico Tite descartou ter planos de prescindir de Neymar, a não ser que se trate de uma situação particular. “Neymar é um jogador diferente que vou querer até a última situação dentro da equipe por sua qualidade”, disse.

– Gols no primeiro tempo –

Neymar foi aplaudido ao entrar em campo no estádio Mané Garrincha. Nas arquibancadas, alguns torcedores exibiram cartazes em apoio ao astro, cuja presença na Copa América havia sido confirmada até antes da partida.

Mais cedo, em seu Instagram, o atacante havia postado uma foto agradecendo o apoio de amigos e familiares, e dizendo pedir “força” para o jogo que seria segundo ele um dos mais difíceis de sua carreira “pelas circunstancias”.

Mas Neymar apenas participou de poucas jogadas. Aos 17 minutos, ele parece pisar em falso com o pé direito e se levanta pausadamente sentindo dor. O atacante pediu para não receber a bola e foi ao banco caminhando com dificuldade.

Ele foi atendido no banco de reservas pelo médico da seleção, Rodrigo Lasmar. Neymar chorava e levava as mãos ao rosto. Pouco depois ele se dirigiu aos vestiários, com uma bolsa de gelo no tornozelo e amparado por dois homens.

O astro foi substituído oficialmente aos 20 minutos por Everton, mas apesar da ausência do craque, a seleção marcou o segundo gol por meio de Gabriel Jesus (23).

O Brasil manteve o domínio sobre os campeões asiáticos que estão no Brasil para disputar a Copa América como seleção convidada.

Durante todo o primeiro tempo o Catar só teve uma chance e o goleiro Ederson teve pouco trabalho.

O árbitro venezuelano José Argote apitou um pênalti a favor do Brasil antes do intervalo mas voltou atrás após consultar o VAR. Durante os últimos cinco minutos, a seleção investiu em cruzamentos o que esfriou um pouco a partida.

Antes do intervalo, Everton tentou aproveitar um erro na defensa catariana antes do intervalo, mas o goleiro Al-Sheeb impediu o terceiro gol. Em seguida, Daniel Alves arriscou um chute forte, Al-Sheeb rebateu e Philippe Coutinho não conseguiu marcar.

– Tite faz uma série de mudanças –

No segundo tempo Tite fez substituições, tirando de campo jogadores como Richarlison, Arthur e Philippe Coutinho e colocando David Neres, Fernandinho e Lucas Paquetá.

O Catar voltou ao ataque com um disparo de longa distância de Al-Haydos e depois com um chute forte de Khoukhi em uma cobrança de falta.

O atacante Gabriel Jesus esteve perto de marcar seu segundo gol da noite mas não conseguiu dominar a bola que saiu pela esquerda.

Em seguida, Paquetá bateu um escanteio para Miranda, que perdeu a chance de ampliar.

Os visitantes ainda poderiam ter marcado no finalzinho. O árbitro Argote, com a confirmação do VAR, marcou pênalti para o Catar aos 49 minutos mas Khouki mandou a bola no travessão.

Neymar deixou o estádio Mané Garrincha no segundo tempo. Com o auxílio de muletas e uma bota de plástico, o astro foi a uma clínica para ser examinado.

“Espero que não seja nada grave para que ele possa voltar rapidamente aos treinos”, disse Philippe Coutinho à imprensa após a partida. O meia disse que não cabia a eles comentar os problemas pessoais do camisa 10 da seleção.

O Brasil vai enfrentará Honduras no segundo e último amistoso antes de estrear no dia 14 de junho contra a Bolívia pelo Grupo A na Copa América.

