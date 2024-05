Neymar se declara à filha Mavie: ‘Papai te ama demais’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 13/05/2024 - 8:04 Para compartilhar:

Bruna Biancardi, de 30 anos, e a filha, Mavie, de 7 meses, estão na Arábia Saudita para visitar Neymar, de 32, pai da pequena. O jogador aproveitou o momento com a herdeira para se declarar à menina na manhã desta segunda-feira, 13. Ele compartilhou uma foto de um momento fofo com a bebê.

“Meu amorzão. Papai te ama demais”, disse ele. Na imagem, Neymar segura a menina sentada em cima de uma mesa, e os dois dão um grande sorriso para a foto.

Nos comentários, seguidores se impressionaram com a semelhança do atleta com a filha. “Iguais”, escreveu o cantor Felipe Araújo. “Quase não se parece com você”, disse um outro. “Vocês são muito iguais”, escreveu mais uma.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr (@neymarjr)