Neymar se apresenta e volta aos treinamentos no PSG

SÃO PAULO, 15 JUL (ANSA) – Em meio a especulações envolvendo sua volta ao Barcelona, o atacante Neymar chegou nesta segunda-feira (15) no centro de treinamento do Paris Saint-Germain (PSG) e retornou aos treinamentos.

De acordo com a imprensa francesa, o atacante de 27 anos fez um trabalho físico na academia do clube francês e deverá ter uma reunião com o brasileiro Leonardo, que é o novo diretor de futebol do PSG.

Há uma semana, o clube parisiense divulgou um comunicado oficial dizendo que iria tomar “medidas apropriadas” contra Neymar, já que o atacante não se reapresentou no prazo, junto com o restante do elenco do PSG.

O agente e pai do brasileiro, Neymar da Silva Santos, disse que a diretoria do PSG sabia dos compromissos do atleta em seu instituto.

O clima entre clube e jogador esquentou ainda mais após o camisa 10 do time francês ter declarado que o momento “mais marcante” da sua carreira foi a histórica goleada do Barcelona por 6 a 1 em cima do PSG, pela Liga dos Campeões da temporada 2016/2017.

A declaração de Neymar foi criticada pela imprensa francesa. De acordo com a revista “France Football”, o camisa 10 do clube parisiense fez uma “nova declaração de guerra” ao seu atual time. O jornal “Le Figaro”, por sua vez, tratou como uma “provocação”.

O jogador defendeu o Barcelona entre 2013 e 2017. No clube catalão, Neymar conquistou dois Campeonatos Espanhóis, duas Copas do Rei, duas Supercopas da Espanha, uma Liga dos Campeões, uma Supercopa da Uefa e outro Mundial de Clubes.(ANSA)