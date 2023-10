Neymar se apresenta à Seleção após nascimento de Mavie e comenta seu novo corte de cabelo

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/author/thaisfonsecajornal/ Thais Fonseca, 44 anos, pernambucana de Recife, carioca por acidente. Na cidade do Rio de Janeiro-RJ exerço a minha paixão pelo jornalismo e boa informação. Saí dos anos 80, mas os anos 80 não saíram de mim e é dessa época o Pop que eu curto. Cyndi Lauper é minha diva. Trabalhei como assessora de imprensa nas áreas pública e privada, como repórter de Polícia no Jornal Povo do Rio, editora na Agência de Notícias das Favelas (ANF). Na IstoÉ Gente me encontrei como redatora de entretenimento. E-mail: thaisfonsecajornal@gmail.com 10/10/2023 - 19:40 Compartilhe

O jogador Neymar Jr., 31 anos, se apresentou à equipe brasileira de futebol, nesta terça-feira, 10, em Cuiabá, capital do Mato Grosso, onde vai jogar as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O atacante está no Brasil desde a última sexta-feira, 6, liberado pelo Al-Hilal, atual time em que joga na Arábia Saudita, para o nascimento de Mavie, sua filha com Bruna Biancardi, ficando de fora da partida que aconteceu no sábado, 7, na qual seu time enfrentou o Al Akhdoud pelo Campeonato Saudita.

Em Cuiabá, o camisa 10 comentou sobre o calor na cidade.

“Todo mundo sofre com isso, o jogo vai ser à noite, então vai ser mais tranquilo. Será um jogo difícil, mas vamos nos preparar para isso”, comentou.

Durante a coletiva de imprensa, Neymar foi questionado sobre o ‘M’ que fez na cabeça ao realizar um novo corte de cabelo.

“Ainda está [aqui]”, respondeu ele, exibindo o símbolo em homenagem à filha recém-nascida.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias