Neymar revela história bizarra com fã: ‘Saiu na porrada com o segurança’ Jogador do PSG contou episódio durante papo com Ronaldo Fenômeno e streamer Gaules

Um dos principais e mais midiáticos jogadores do mundo, Neymar sempre foi cobiçado por fãs e paparazzis. Em 2010, ainda no início pelo Santos, o jogador revelou uma história bizarra com uma fã em uma boate do Rio de Janeiro. O atleta participou do podcast ‘Fenômenos’, do ex-atacante Ronaldo e do streamer Gaules, e contou o episódio.

+ Ao vivo! Ex-meia Carlos Alberto faz promessa em caso de vitória do Flamengo na Supercopa



– Em 2010, na Copa do Mundo, eu não fui convocado, então fui pro Rio de Janeiro assistir aos jogos. Cheguei em uma boate para assistir um jogo no telão, aí uma menina me agarrou disse que era minha fã e tudo mais. Só que ela me segurou e não soltou mais. Depois ela pediu pra eu expulsar todo mundo do lugar pra ficar só com ela – disse Neymar, antes de emendar:

+ Casimiro rescinde com o SBT; veja as últimas movimentações de jornalistas esportivos



– Aí eu disse que não dava, fiquei assustado, olhei pro segurança pra tirar ela. Quando ela afrouxou, os caras puxaram ela, só que ela começou a sair na porrada com os seguranças. Vieram uns três ou quatro pra conter. Ela começou a se debater e conseguiram tirar ela. Ela estava possuída, eu já estava com medo – complementou o atacante.

E MAIS:

Saiba mais