Neymar retorna e Fernando Diniz estreia do Brasil contra a Bolívia pelas Eliminatórias

A Copa do Mundo de 2026 vai começar para o Brasil. Nesta sexta-feira, a seleção entra em campo para enfrentar a Bolívia, às 21h45, no estádio Mangueirão, em Belém, pela primeira rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O jogo é o primeiro de Fernando Diniz como técnico da equipe e marca o retorno de Neymar após mais de nove meses longe da seleção.

Pouco mais de dois meses após o anúncio, Diniz terá seu primeiro jogo com a seleção brasileira. Depois de três treinamentos com o grupo, o treinador não esconde que, mesmo com o pouco tempo de trabalho, o saldo foi positivo e espera que a equipe em campo se sinta à vontade em campo durante os 90 minutos.

“É uma alegria muito grande estar aqui e eu tento levar as coisas de forma natural, porque é como eu levo a vida e foi por isso que eu estou. O foco do meu trabalho sempre foi promover o que tem de melhor para o jogador. Quero que os jogadores estejam à vontade para jogar e sintam prazer no jogo. Acredito que essa maneira de ver o futebol fez eles (jogadores) se sentirem bem em campo. Para o jogo contra a Bolívia a minha principal cobrança vai ser que os jogadores se sintam bem em campo”, comentou o treinador.

Em sua coletiva antes da partida de estreia, Fernando Diniz não confirmou o time titular. O único nome garantido pelo técnico foi do goleiro Éderson, do Manchester City. Apesar disso, a primeira partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo deve marcar o retorno de Neymar. Após mais de 270 dias, o craque foi convocado e garantiu estar bem fisicamente para o duelo desta sexta-feira.

“Estou bem fisicamente e não é a primeira vez que sou convocado desta forma (vindo de lesão). Eu estava pronto para jogar a última partida pelo Al-Hilal, mas acabei sofrendo uma pancada no último treino antes da partida e fui preservado pelo Jorge Jesus para poder jogar pela seleção. Não depende apenas de mim, mas estou pronto”.

MARCELO MORENO SE TORNA O MAIOR DA HISTÓRIA

Pelo lado da Bolívia, mais uma vez, Marcelo Moreno é o grande nome da seleção. Aos 36 anos, o atacante, com passagem por Cruzeiro e Grêmio no futebol brasileiro, chegará em 103 jogos pela equipe nacional, se entrar em campo contra o Brasil, e se tornará o atleta com o maior número de jogos pela seleção, passando Ronald Raldes.

O atacante começa seu último ciclo de Copa do Mundo com a seleção tentando realizar seu maior sonho que é classificar o país para o mundial. A última vez que a equipe boliviana se classificou para uma Copa foi em 1994, quando a equipe fez apenas um ponto em três jogos.

