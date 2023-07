Neymar recebe multa de R$ 16 milhões por lago artificial de sua mansão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/07/2023 - 21:42 Compartilhe

Neymar Jr. foi multado em mais de R$ 16 milhões por conta das obras para a criação de um lago artificial em sua mansão, localizada no município de Mangaratiba, estado do Rio de Janeiro.

A decisão é da procuradora-geral do município, Juraciara Souza Mendes da Silva, de acordo com informações do g1.

Dentre as infrações cometidas pelo atleta estão a instalação de atividades sem o devido instrumento de controle ambiental; movimentação de terra sem a devida autorização; supressão de vegetação da terra sem autorização, além do descumprimento deliberado de embargo.

Com a decisão da procuradora-geral do município, que já tem caráter decisivo. Neymar tem 20 dias para elaborar recurso administrativo sobre as multas.

Ao jogador cabe a possibilidade de recorrer à Justiça comum, tal como aconteceu com seu pai, Neymar Santos, na semana passada, que conseguiu desinterditar o lago por força de uma liminar.

