Neymar reage a provocações de Gabigol, após vitória do Flamengo: ‘Gosto desse clima’ Atacante do PSG respondeu um comentário de um torcedor do Rubro-Negro sobre as brincadeiras do camisa 9

Neymar não desperdiçou a oportunidade de comentar sobre as provocações do atacante Gabigol, após a vitória do Flamengo sobre o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil. Nas redes sociais, o camisa 10 da Seleção Brasileira defendeu o jogador rubro-negro e afirmou que ‘gosta desse clima’.

– Gosto desse clima. Futebol é isso! Provocar o rival após a vitória!

Tudo no bom sentido. Sem violência fica perfeito. Adoro ‘hangar’ (ganhar) dos meus amigos e provocá-los – escreveu no Twitter.

Neymar respondeu um dos milhões de postagens dos torcedores rubro-negros sobre as provocações de Gabriel Barbosa.

A provocação do Flamengo ao Atlético-MG se estendeu após a vitória por 2 a 0, que deu a vaga das quartas de final da Copa do Brasil ao time carioca. Depois do apito final, Gabigol pegou uma placa com a frase “Bem-vindo ao inferno”, a ergueu e foi comemorar junto da torcida no Maracanã.

INFERNO NO MARACANÃ

Vale lembrar que, após a derrota no jogo de ida por 2 a 1, que aconteceu no Mineirão, Gabigol avisou que o Galo “conheceria o que é inferno” na partida da volta. O Atlético-MG, por sua vez, não gostou e denunciou o atacante no STJD por supostamente ter incitado a violência. A denuncia foi arquivada.

Já a torcida do Flamengo comprou a frase de Gabi e fez um caldeirão no Maracanã, nesta quarta-feira. Os rubro-negros prepararam um mosaico com a a frase “Bem-vindo ao inferno” antes da bola rolar e trouxeram cartazes, como este que o atacante levantou. Além disso, o próprio VP de futebol do clube, Marcos Braz, repetiu o camisa 9 e afirmou que o jogo contra o Galo seria “um inferno”.

