Neymar quer deixar o PSG até o fim do mês, diz jornal

Neymar está de malas prontas para deixar o Paris Saint-Germain. Segundo informação do jornal ‘L’Équipe’, o brasileiro comunicou ao clube francês que deseja atuar por outra equipe já nesta temporada.

Conforme o periódico, o camisa 10 se reuniu com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, neste domingo (06), e externou seu desejo de deixar o clube até o fim do mês. Contratado em 2017 por 222 milhões de euros, Neymar deseja retornar ao Barcelona, seu antigo time.

Aos 31 anos, Neymar tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2027. Em baixa no clube, o jogador foi vaiado por torcedores locais na última temporada e sua casa chegou a ser alvo de protestos por parte da torcida, que pediu sua saída do PSG.

Se confirmado o retorno de Neymar ao Barcelona, o brasileiro chegaria para substituir o francês Ousmane Dembélé, que deixou o clube catalão para assinar com o PSG.

