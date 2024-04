Neymar publica vídeo de Bruna Biancardi e faz pedido especial: ‘Volta a me seguir’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/04/2024 - 21:09 Para compartilhar:

Juntos de novo? Neymar e Bruna Biancardi foram registrados juntos novamente no mesmo local, meses após se separarem. O jogador chamou atenção, na noite desta quinta-feira, 4, ao publicar um vídeo da ex-noiva, no qual brinca sobre sugerindo que a influenciadora deveria voltar a segui-lo nas redes sociais.

Deitada no sofá da sala, Bruna é filmada enquanto ouve o pedido do ex. Ela responde que é preciso fazer uma enquete para saber a opinião do público se ela deve voltar a acompanhar as publicações dele.

“Ô, dá pra tu voltar a me seguir aí, por gentileza?”, disse ele, que logo recebeu a sugestão da influenciadora. “Não, que mané enquete!”, rechaçou ele.

Mas, ao publicar o vídeo nos Stories do Instagram, Neymar aproveitou para seguir a ideia da ex.

“Sim, a paz reinou” e “Não, vamos pra rivalidade”, escreveu ele como opções de resposta para os seguidores.

Biancardi deixou de seguir o pai de sua filha, Mavie, em janeiro deste ano, três meses depois do término com o jogador. Na ocasião, circularam rumores de que uma outra jovem estaria grávida de um filho de Neymar, oque teria incomodado a influenciadora.

Em novembro de 2023, Neymar e Bruna confirmaram a separação, após quase dois anos juntos.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias