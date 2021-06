Neymar publica mensagem de apoio a Eriksen: ‘Em oração por você’ Craque brasileiro publicou a frase com uma foto do meia dinamarquês nas redes sociais

Um susto parou o mundo do futebol neste sábado. O meia da Dinamarca Eriksen caiu desacordado no gramado e precisou de atendimento médico em partida contra a Finlândia. Felizmente, o jogador já está acordado e estável. Nas redes sociais, o craque da Seleção Brasileira Neymar publicou uma mensagem de apoio ao atleta.

Nos stories do Instagram, Neymar publicou uma foto de Eriksen com a camisa da Dinamarca, com a legenda: ‘Em oração por você’.

Eriksen recebeu uma cobrança de lateral aos 43 minutos do primeiro tempo, resvalou na bola e desabou no gramado. Os médicos entraram no gramado e ficaram cerca de 15 minutos prestando socorro ao atleta. Eriksen foi retirado de campo pelos médicos, cercado pelos companheiros de seleção.

Os perfis oficiais da Eurocopa e da federação dinamarquesa já confirmaram que o jogador está acordado e estável. A partida foi cancelada e será remarcada.

