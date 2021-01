Neymar publica charge ao lado de Marinho e manda apoio ao Santos Craque do PSG está na torcida pelo ex-time na semifinal da Copa Libertadores

Ídolo do Peixe, Neymar publicou uma charge ao lado de Marinho em dia de decisão do Santos diante do Boca na Vila Belmiro e acrescentou “Bom dia Nação Santista”.

O desenho mostra os dois atletas com o uniforme do Santos e com o número 11 na camisa. O jogador do PSG vestia a camisa 11 quando conquistou a Copa Libertadores pelo Alvinegro em 2011, o mesmo número de Marinho na atual temporada.

O autor do gol santista que deu o Tricampeonato da competição Sul-Americana se pronunciou no duelo de ida, em vídeo Neymar desejou boa sorte aos atletas e estava na torcida pelo Santos. Após a partida, Neymar também comentou sobre o pênalti não marcado para o Peixe na Bombonera.

Herdeiro da 11 de Neymar, Marinho fez quatro gols santistas durante a campanha e é um dos principais destaques da temporada. Ao lado de Kaio Jorge, artilheiro do Alvinegro no campeonato com cinco gols, Marinho é um dos finalistas ao prêmio Craque da Libertadores.

O Santos recebe o Boca Juniors nesta quarta-feira (13) pelo jogo de volta da semifinal da Taça Libertadores. Com o empate sem gols na Bombonera, a decisão ficou para a Vila Belmiro. Peixe precisa da vitória, o Boca se classifica com vitória ou empate com gols pelo critério de gol fora. Um novo 0 a 0 leva a decisão para os pênaltis.

