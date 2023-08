Neymar prioriza Europa, mas não descarta jogar na Arábia Saudita, diz emissora

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2023 - 16:08 Compartilhe

O futuro de Neymar segue em aberto. Depois de ser avisado pelo técnico Luis Enrique de que não faz parte dos planos do Paris Saint-Germain para a temporada 2023/24, o brasileiro busca mudar de clube ainda nesta janela de transferências. Segundo a emissora ‘RMC’, o camisa 10 deseja permanecer na Europa, mas não descarta atuar na Arábia Saudita.

Conforme a emissora, o brasileiro “espera encontrar uma saída na Europa para continuar jogando em uma liga competitiva”, mas também “não fecha totalmente a porta” para o Al Hilal, equipe da Arábia Saudita que já demonstrou interesse na contratação do jogador.

Além do Al Hilal, o jornal ‘L’Équipe’ destaca que outros dois clubes teriam interesse na contratação do atacante: o Barcelona e o Chelsea. Contra a equipe londrina pesa o fato do time não disputar nenhuma competição europeia na temporada, enquanto os “culers” lutam para organizar suas finanças.

O periódico francês ainda destaca que, buscando superar a concorrência dos rivais, o Al Hilal estaria disposto a quase duplicar o salário atual do brasileiro.

