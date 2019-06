Neymar presta depoimento à polícia em caso de suspeita de estupro

O jogador Neymar chegou às 19h15 de (6) à Cidade da Polícia, no Jacarezinho, na zona norte do Rio , para prestar depoimento na Delegacia de Repressão de Crimes de Informática (DRCI).

Ele chegou em uma van acompanhado de advogados. Assim que saiu do veículo, foi cercado por uma multidão de repórteres. Do lado de fora da Cidade da Polícia, dezenas de fãs, principalmante crianças, adolescentes e moradores da favela do Jacarezinho, aguardavam desde o meio da tarde a chegada do craque.

Neymar veio de sua casa em Mangaratiba, onde estava descansando e se recuperando, após a lesão ocorrida na partida de , contra o Catar, em Brasília.

Ele será ouvido sobre a divulgação de fotos e diálogos em redes sociais com a modelo Najila Trindade Mendes de Souza, com quem manteve relações sexuais em Paris. A divulgação por parte do jogador do PSG aconteceu após a modelo afirmar que, no dia 15 de maio, foi estuprada por ele, na capital francesa.

Najila registrou o boletim de ocorrência em São Paulo, onde o caso está sendo investigado em sigilo. Em entrevista ao SBT, ela confirmou o estupro, afirmou que foi a Paris a convite do jogador, que pagou as passagens e a estada, mas que no primeiro encontro ele se mostrou agressivo.

O atleta nega. Ele divulgou um vídeo em sua conta no Instagram no qual aparecem conversas e fotos da mulher, o que levou a Polícia Civil do Rio a abrir uma nova investigação pela divulgação das imagens. O vídeo já foi apagado pelo jogador. Entretanto, em sua conta do Twitter, o jogador afirma estar sendo obrigado a expor sua vida e de sua família “por motivo de extorsão”.

A investigação ocorre no Rio porque, quando divulgou informações sobre o caso nas redes sociais, Neymar estava concentrado na Granja Comary, em Teresópolis, com a seleção brasileira.