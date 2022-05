Neymar presenteia Whindersson Nunes com camisa do PSG O humorista está em turnê pela Europa e, como fará um show na França, aproveitou para assistir ao jogo do PSG deste domingo





Neymar presentou Whindersson Nunes com uma camisa do PSG após o empate do time da capital francesa em 2 a 2 com o Troyes, neste domingo. Pelas redes sociais, o humorista compartilhou uma foto ao lado do atacante com uma brincadeira. Confira abaixo:

– Ganhei a do jogo. Fofinho Neymar, muito meu namorado – escreveu Whindersson.

Dentro de campo, Neymar fez de pênalti um dos dos gols do empate do PSG. Ele, aliás, chegou a balançar as redes da meta defendida por Jessy Moulin mais duas vezes, mas a arbitragem anulou estes gols.

Já campeão francês, o PSG volta a campo na próximo sábado, às 16h30, para enfrentar o Montpellier. A partida acontece no Stade de la Mosson e é válida pela 37ª rodada da Ligue 1.

