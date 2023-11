Neymar posta foto hospitalizado e irmã comenta: ‘Deus no controle’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/11/2023 - 1:35 Para compartilhar:

Às vésperas de um procedimento cirúrgico no joelho, Neymar Jr. compartilhou um clique já hospitalizado nesta quarta-feira, 1. Nos stories do Instagram, o jogador mostrou sua pulseira de internação no hospital Mater Dei, em Belo Horizonte (MG).

O atacante da Seleção será submetido a cirurgia nesta quinta, 2, para tratar das lesões no ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo.

Ele será operado pela equipe de Rodrigo Lasmar, chefe médico da seleção brasileira, após uma lesão em campo pela Seleção Brasileira no dia 18 de outubro.

Em seu perfil na rede social, Rafaella Santos, irmã do atleta, também se manifestou. “TE AMO, meu menino! Deus está no controle! Sempre com você”, escreveu, em uma foto dos dois. Confira:

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias