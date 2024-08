Neymar posta foto de Helena e comemora data marcante da bebê: ‘1º mês’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/08/2024 - 16:30 Para compartilhar:

O jogador de futebol Neymar Jr., que se recupera de uma grave lesão no joelho, compartilhou nesta sábado, 03, em um story do Instagram, uma foto de Helena, sua terceira filha. A criança é fruto de uma breve relação com a modelo Amanda Kimberlly.

“1º mês da Helena”, escreveu Neymar na imagem.

Além de Helena, o craque do futebol é pai de Davi Lucca, de 12 anos, da relação com Carol Dantas, e de Mavie, de 9 meses, da relação com Bruna Biancardi.

Amanda Kimberlly fala sobre relação com Neymar

A modelo Amanda Kimberly, mãe da terceira filha de Neymar Jr., desabafou sobre as acusações de que foi amante do jogador de futebol. “Eu não me envolvi com o pai da Helena quando ele estava casado, pelo menos para mim”, escreveu em um post de rede social.

“Estou cansada de ver uma mentira tão absurda respingar em minha filha, fiquei calada durante 9 meses levando uma enxurrada de ofensas por um personagem que nunca existiu, fora as fake news. As pessoas gostam de imaginar e até de inventar algo que elas não viveram…. Dessa história do mocinho e da mocinha, eu não sou a vilã””, desabafou.