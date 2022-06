Neymar posta foto com Bruna Biancardi no Dia dos Namorados Jogador e influenciadora engataram romance em agosto de 2021, mas só assumiram namoro em janeiro deste ano

Apesar do domingo ser recheado de partidas de futebol, muitos jogadores encontraram tempo para curtir e fazer declarações amorosas no Dia dos Namorados. Neymar, que está em um relacionamento com Bruna Biancardi, também fez questão de mandar uma mensagem de carinho para a amada.





Através do Instagram, o craque publicou uma foto ao lado de Bruna Biancardi e desejou um “feliz dia” para a namorada.

– Feliz Dia dos Namorados – publicou Neymar.

Nos comentários, celebridades como o cantor Léo Santana e o surfista Ítalo Ferreira fizeram questão de mandar mensagens positivas para o casal. É o primeiro Dia dos Namorados que Neymar e Bruna Biancardi passam juntos.

Ambos frequentemente trocam mensagens de carinho nas redes sociais. Neymar e Bruna estão juntos desde agosto de 2021, mas resolveram assumir o romance somente em janeiro deste ano. A influenciadora e o jogador são um dos casais mais comentados do país no momento.

