Neymar pode virar nome de asteroide descoberto por astrônoma brasileira

A astrônoma brasileira Lorrane Lolivlet, de 26 anos, fez uma descoberta de quatro asteroides vagando pelo espaço em maio deste ano, fato confirmado pela Nasa, a agência espacial norte-americana, e ganhou o direito de nomear cada um deles.

Uma de suas escolhas é inusitada. A jovem pretende chamá-lo de Neymar Jr., em homenagem ao craque do PSG e da seleção brasileira. As informações são do site Olhar Digital.

A proposta do nome surgiu depois que a jovem decidiu fazer uma consulta a seus seguidores nas redes sociais para definir o nome de um dos asteroides. Aos outros três, ela dará os nomes de Mariza, Euler e Guilherme, seus pais e seu namorado, respectivamente.

No entanto, antes de confirmar que dará o nome do craque a uma de suas descobertas, Lorrane espera receber uma manifestação positiva de Neymar, pois decidiu que não irá batizar o asteroide sem a autorização do jogador.

Ainda de acordo com o Olhar Digital, se for confirmada a nomeação do asteroide como Neymar Jr., ele já pode ser considerado parte de uma “seleção estelar”, pois pode se juntar a outros asteroides com nomes de jogadores, como o 14282 Cruijff, o 79647 Ballack, o 82656 Puskás e o 10634 Pepibican, em homenagem respectivamente a Johan Cruyff (Alemanha), Michael Ballack (Alemanha), Ferenc Puskás (Hungria) e Josef “Pepi” Bican (Áustria e Tchecoslováquia).

Sobre este último, inclusive, um fato curioso é que após se aposentar dos gramados, Pepi Bican se tornou um astrônomo amador.

De toda forma, ainda que Lorrane decida de fato nomear o asteroide com o nome de Neymar, o processo de nomeação de um asteroide pode levar entre 3 e 10 anos, dependendo de vários fatores, entre eles poder ser rastreado por outros astrônomos até ter sua órbita perfeitamente reconhecida.

