Neymar pode sofrer prejuízo de R$ 1,5 milhão por ausência

SÃO PAUULO, 11 JUL (ANSA) – A decisão de Neymar de não se apresentar ao Paris Saint-Germain (PSG) na última segunda-feira (8) poderá causar um prejuízo de 375 mil euros (cerca de R$ 1,5 milhão) ao jogador. O número foi divulgado pela revista “Veja”, com base no contrato do craque brasileiro, que fala em um “bônus ético” sobre faltas e comparecimentos a compromissos do time. “Ele não apareceu na reapresentação. Ele deveria ter chegado, mas não chegou. Mas sabia que deveria estar aqui. Nós vamos estudar as medidas que podem ser tomadas como faríamos com qualquer empregado”, disse Leonardo, diretor esportivo do PSG, em entrevista ao jornal “Le Parisien”.

No entanto, o pai do jogador, Neymar da Silva, disse que o atacante se apresentará ao clube no dia 15 de julho, pois tem compromissos comerciais para cumprir. Um deles ocorrerá entre os dias 12 e 13, em Santos, litoral de São Paulo, onde participará de uma ação do Instituto Neymar Jr. para crianças carentes. Nos bastidores, a ausência de Neymar tem sido vista como um indício de que sua relação com o clube francês estaria chegando ao fim. O brasileiro estaria interessado em retornar ao Barcelona, na Espanha. (ANSA)