Neymar pode ser prejudicado em novo time após suposta traição? Especialista de imagem explica

O nome de Neymar voltou a repercutir na mídia brasileira e internacional, mas não pelo seu lado profissional. Na tarde de segunda-feira, 18, Leo Dias divulgou um vídeo em que o jogador aparece livre, leve e solto curtindo uma balada na Espanha ao lado de duas mulheres. Bruna Biancardi está grávida de sua primeira filha, Mavie, fruto de seu relacionamento com o menino Ney.

De acordo com Leo Dias, o craque estava numa boate chamada Sala Apolo, em Barcelona, na Espanha. Ele recebeu folga após a goleada por 6 x 1 sobre Al-Riyadh e viajou para a cidade espanhola. Nas imagens, Neymar surge bastante próximo das mulheres, que ainda não tiveram a identidade revelada, falando ao pé do ouvido e dando abraços.

Após seis temporadas no Paris Saint-Germain, no dia 19 de agosto, Neymar foi apresentado como novo reforço do Al-Hilal. O atacante fechou um contrato milionário com o time da Arábia Saudita. No Oriente Médio, ele vai receber 80 milhões de euros por ano (R$ 430 milhões) – o que significa mais de R$ 1 milhão por dia e R$ 60 mil a cada hora.

Neymar pode ser prejudicado em novo time após suposta traição?

A IstoÉ Gente conversou com Higor Gonçalves, jornalista especializado em gestão estratégica de imagem, que fez uma análise e explicou se Neymar Jr. pode ser prejudicado no Al-Hilal após supostamente ter traído a namorada grávida.

“A julgar pelas atitudes que vêm sendo tomadas nos últimos tempos, o Neymar parece não ter a dimensão real do que ele representa. Estamos falando sobre um dos maiores nomes do futebol mundial. O Neymar é um dos ícones da história do esporte brasileiro. É conhecido e reconhecido. Ele influencia o comportamento de crianças e de adolescentes. Encanta os adultos. É o ‘garoto-propaganda’ dos sonhos de muitas marcas. No entanto, a despeito de tudo isso, algumas das suas ações parecem comunicar que ele: ‘não está nem aí’, que ‘não se importa’, ou que ‘vem pouco se lixando para tudo e para todos’. O Neymar se envolve em polêmicas gratuitas. Em controvérsias que não agregam em nada à sua imagem, ao seu nome; e que, na maioria das vezes, ‘jogam contra’ ele, para usar uma metáfora do futebol”, opinou o profissional.

Reputação prejudicada

“As polêmicas relacionadas a episódios de traição são recorrentes. Faz pouco tempo que ele mesmo veio a público assumir que havia traído a namorada. Admitiu a culpa, pediu perdão e fez promessas nas mídias sociais, como parte de uma estratégia de gestão de crise de imagem. Desta vez, um suposto novo caso relativo ao mesmo assunto, com a companheira alegando publicamente que ‘está ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada na reta final da gravidez’. É algo que pega muito mal. Que prejudica a reputação”.

“Analisando alguns dos seus comportamentos, o Neymar parece não compreender que é uma personalidade pública, e que as questões da sua vida pessoal não ficam restritas à esfera privada. Ele é famoso desde a infância. À essa altura, aos 31 anos de idade, já deveria ter aprendido a ‘jogar’ melhor no campo das relações públicas”.

Carreira X Vida pessoal

“Em alguns anos, a carreira do Neymar como jogador de futebol vai se encerrar. A saída dele do Paris Saint-Germain, que é um dos maiores clubes do mundo, e a chegada ao Al-Hilal, da Arábia Saudita, sem a mesma expressão dos grandes clubes europeus, já é um movimento no sentido de aposentadoria como atleta dos gramados. Não significa que o Neymar vai abandonar o futebol. Ele pode vir a construir novas carreiras de sucesso dentro do próprio esporte, como diversos ex-atletas que se tornaram, por exemplo, treinadores vitoriosos, ou comentaristas esportivos respeitados, apenas para citar duas possíveis trajetórias. Qualquer caminho que o Neymar venha a escolher após se aposentar dos campos, ele precisará contar com uma boa imagem e uma boa reputação”.

“É com base nessa lógica que as polêmicas e os escândalos o prejudicam. São como ‘manchas’, que ofuscam o seu talento em campo, que induzem de forma negativa a percepção do público, e que fazem com que as pessoas passem a não levá-lo a sério. Um bom nome é o maior patrimônio que alguém pode construir na vida. Sobretudo, quando esse alguém é uma figura pública, tem todas as atenções voltadas para si, e precisa conquistar ou consolidar a confiança do mercado, dos patrocinadores, e, em última instância, das pessoas. O Neymar deveria começar a pensar no legado que ele pretende deixar no futuro”, finaliza o jornalista especializado em gestão estratégica de imagem.

Não é a primeira vez No final de junho deste ano, Neymar assumiu publicamente ter traído Bruna Biancardi, após a influenciadora Fernanda Campos revelar para colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que ficou com o atleta na véspera do Dia dos Namorados, dia 12 de junho. “Bru, faço isso por vocês dois ou duas e por sua família. Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida. Errei. Errei com vocês. Arrisco dizer que erro todos os dias, dentro e fora dos campos. Só que os meus erros na vida pessoal resolvo em casa, na minha intimidade junto à minha família e meus amigos”, iniciou a carta aberta no Instagram. “A mulher que sonhei seguir ao meu lado, mãe do meu filho(a). Atingiu a sua família, que hoje é a minha família. Atingiu a sua intimidade em um momento tão especial que é a maternidade. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público”. Por fim, Neymar declarou amor pela namorada: “Não me imagino sem você. Não sei se vamos dar certo, mas HOJE você é a certeza que eu quero tentar. O nosso propósito prevalecerá, o nosso amor por nosso bebê vencerá, o nosso amor um pelo outro nos fortalecerá. SEMPRE NÓS. Te amo”. Assista ao vídeo de Neymar na Espanha com duas mulheres: 🚨VEJA: Vídeo mostra Neymar com duas mulheres em festa na Espanha. Bruna Biancardi está no Brasil e a pequena Mavi deve nascer nos próximos meses pic.twitter.com/cGsvbTEXA0

— Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) September 18, 2023

