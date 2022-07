“Neymar perdeu a sua magia em Paris”, diz ex-companheiro de clube

Defensor do Borussia Dortmund, o belga Thomas Meunier, que já atuou com Neymar no Paris Saint-Germain, acredita que o brasileiro “perdeu a sua magia” na equipe francesa e já não é mais o jogador de antes.







Em entrevista à revista alemã “Kicker”, Meunier admitiu que era fã do atacante brasileiro, mas isso mudou. “Tenho que admitir que era um grande fã do Neymar quando ele ainda jogava no Barcelona. A “Remontada” é toda sua. Se eu tivesse 10 anos, teria um pôster dele no meu quarto. Em Paris, no entanto, ele perdeu a sua magia, no meu ponto de vista”, declarou.

A “remontada” citada pelo belga aconteceu na Champions League de 2016/17, quando o Barcelona superou o PSG por 6 a 1 no Camp Nou, revertendo o 4 a 0 no jogo de ida pelas oitavas de final. Na ocasião, Neymar marcou dois gols e foi o principal responsável pelo ótimo desempenho da equipe catalã.

Neymar e Meunier atuaram juntos durante três temporadas no PSG, de 2017/18 a 2019/20. Em meados de 2020, o lateral deixou o clube francês depois de não renovar contrato.