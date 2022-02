Neymar perde pênalti e PSG é derrotado pelo Nantes (3-1) no campeonato francês

Quatro dias após seu triunfo diante do Real Madrid (1-0) na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain sofreu uma dura derrota fora de casa para o Nantes (3-1) neste sábado, pela 25ª rodada da Ligue 1.

O líder, que perdeu pela segunda vez no campeonato francês na atual temporada, foi atropelado no primeiro tempo, sofrendo gols de Kolo Muani (4), Merlin (16) e Blas de pênalti nos acréscimos (45+6). Após o intervalo, Neymar diminuiu logo no início (47), mas o atacante brasileiro cobrou mal uma penalidade que foi defendida sem muito esforço pelo goleiro Alban Lafont (60).

O clube parisiense continua com uma ampla vantagem, de 13 pontos, sobre seu perseguidor mais próximo, o Olympique de Marselha, que tentará diminuir essa diferença no domingo em seu estádio diante do Clermont-Ferrand (15º).

O confronto começou com intensidade. O lateral espanhol Juan Bernat quase abriu o placar logo aos 3 minutos, mas a bola acabou sendo defendida por Lafont, que teve uma noite espetacular.

Momentos depois, um erro de Kylian Mbappé provocou o contra-ataque que terminou com Randal Muani chutando na saída do goleiro costarriquenho Keylor Navas (4) e marcando o primeiro gol do jogo.

Logo depois, uma bela triangulação entre Lionel Messi, Neymar e Mbappé deixou o argentino na frente do goleiro francês, que evitou o empate (8).

Com chances nas duas áreas, o Nantes conseguiu ampliar com um chute forte de Quentin Merlin (16). O jogador marcou seu primeiro gol nos 16 jogos disputados no campeonato francês.

Depois Neymar e Mbappé tiveram suas chances, mas a noite prometia ser amaldiçoada. Nos acréscimos do primeiro tempo, o árbitro marcou pênalti após um toque de mão na bola do holandês Emile Wijnaldum.

Ludovic Blas chutou com força no meio do gol surpreendendo Navas, que não conseguiu espalmar. O goleiro costarriquenho também nada pôde fazer para evitar o terceiro gol do Nantes (45+2), que se mostrou mais certeiro contra um adversário que não conseguia realizar praticamente nada em campo.

Após o intervalo, Neymar diminuiu com uma grande jogada iniciada por Messi, que permitiu ao brasileiro driblar vários zagueiros e finalizar com calma (46).

O PSG parecia ressurgir após um primeiro tempo desastroso com bons momentos. Um pênalti a favor do time parisiense após Mbappé ser derrubado na área deu esperança de uma virada, mas Lafont, mais uma vez, defendeu após um chute muito fraco de Neymar (58).

No outro confronto deste sábado, o Lyon (6º) não passou de um empate (1-1) em sua visita ao Lens (9º). O time da casa abriu o placar com um gol de Johanthan Clauss (13), enquanto o zimbabuense Tino Kadewere deixou tudo igual no final do primeiro tempo (44).

— Jogos da 25ª rodada do campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Lille – Metz 0 – 0

– Sábado:

Lens – Lyon 1 – 1

Nantes – PSG 3 – 1

– Domingo:

(09h00) Nice – Angers

(11h00) Lorient – Montpellier

Reims – Brest

Rennes – Troyes

Saint-Etienne – Strasbourg

(13h05) Bordeaux – Monaco

(16h45) Olympique de Marselha – Clermont-Ferrand FC

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 59 25 18 5 2 53 22 31

2. Olympique de Marselha 46 24 13 7 4 38 21 17

3. Nice 42 24 13 4 7 36 21 15

4. Strasbourg 41 24 12 5 7 46 29 17

5. Nantes 38 25 11 5 9 34 29 5

6. Lyon 38 25 10 9 6 34 31 3

7. Rennes 37 24 11 4 9 43 22 21

8. Monaco 37 24 10 7 7 37 26 11

9. Lens 37 25 10 7 8 40 36 4

10. Lille 36 25 9 9 7 32 35 -3

11. Montpellier 34 24 10 4 10 38 34 4

12. Brest 31 24 8 7 9 33 36 -3

13. Angers 29 24 7 8 9 30 35 -5

14. Reims 27 24 6 9 9 27 28 -1

15. Clermont-Ferrand FC 24 24 6 6 12 24 41 -17

16. Troyes 21 24 5 6 13 21 36 -15

17. Lorient 21 24 4 9 11 20 38 -18

18. Metz 21 25 4 9 12 25 45 -20

19. Saint-Etienne 21 24 5 6 13 24 45 -21

20. Bordeaux 20 24 4 8 12 36 61 -25

