Neymar perde pênalti e Nantes vence o PSG pelo Campeonato Francês Goleiro Lafont tem ótima atuação e parou as jogadas do trio de ataque formado por Messi, Neymar e Mbappé

O Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Nantes por 3 a 1 pela 25ª rodada do Campeonato Francês. A equipe da casa chegou a abrir três gols de vantagem no primeiro tempo. Neymar marcou para o PSG, mas desperdiçou uma cobrança de pênalti.

NANTES ABRE TRÊS DE VANTAGEM!

5º lugar no Campeonato Francês, o Nantes se organizou em campo e abriu o placar logo cedo. Aos quatro minutos, Kolo Muani marcou o primeiro do jogo. Depois, aos 16, Merlin ampliou. Mais tarde, nos acréscimos da primeira etapa, Blas botou a equipe com três gols de vantagem no placar.

GRANDE DIA DO GOLEIRO!

O Paris Saint-Germain de Messi, Neymar e Mbappé buscava o ataque, mas os craques tiveram suas jogadas paradas pelo goleiro Lafont, destaque do jogo que estava em um dia inspirado.

NEYMAR DIMINUI, MAS PERDE PÊNALTI!

Logo na volta do segundo tempo, o PSG deu sinais que iria reagir com um gol de Neymar, aos dois minutos. Porém, não foi o que aconteceu e o camisa 10 até perdeu um pênalti no decorrer da partida. O craque bateu fraco e o goleiro pegou com facilidade.

