Neymar pediu para sair do PSG, diz jornal

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/08/2023 - 16:46 Compartilhe

ROMA, 7 AGO (ANSA) – Após a saída de Lionel Messi e o caso, por enquanto sem solução, de Kylian Mbappé, o atacante Neymar teria pedido para deixar o Paris Saint-Germain.

De acordo com o jornal francês L’Équipe, o brasileiro expressou ao presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, seu desejo de ir embora do PSG na atual janela de transferências.

A principal vontade de Neymar seria retornar ao Barcelona, que acabou de negociar Ousmane Dembelé com o clube parisiense. O astro jogou no time espanhol entre 2013 e 2017.

Depois de permanecer ausente dos gramados por cinco meses em virtude de um problema no tornozelo direito, o atacante voltou a campo na última quinta-feira (3) no amistoso contra os sul-coreanos do Jeonbuk Hyundai.

Aos 31 anos, Neymar tem contrato até junho de 2027 com o PSG, mas o clima do brasileiro na capital francesa não é dos melhores, principalmente com os torcedores. (ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias