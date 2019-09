Neymar pai lamenta negociação sem sucesso com o Barcelona: ‘Demos nosso melhor’

Rio – No último fim de semana, Neymar pai foi um dos palestrantes convidados para um evento de conferência esportiva na Escócia. No evento, o empresário do craque falou sobre a frustrada negociação com o Barcelona em declarações publicadas pelo jornal espanhol “As” nesta terça-feira.

“Como agente, você se sente fraco quando não existe uma estrutura que permita sair e chegar. Não havia cláusula de rescisão de contrato, e isso tornava as coisas muito difíceis. Lutamos para encontrar um ponto de acordo . Demos o nosso melhor por ele”, afirmou Neymar pai.

Segundo o empresário do craque, o desejo de Neymar era de jogar onde se sentisse ‘feliz’. Além disso, também falou sobre pedidos de ex-companheiros do Barcelona, que o comoveu para tentar o retorno ao clube espanhol.

“Um brasileiro só quer estar onde está feliz. E ele estava muito feliz em Barcelona. Quando seus amigos perguntaram se ele gostaria de voltar, isso o comoveu”.