Neymar pai foi o último a saber da gravidez de Rafaella, diz colunista

Os boatos de que Rafaella Silva, irmã de Neymar, está grávida estão cada vez mais fortes. Apesar da assessoria da garota não confirmar e apenas dizer que ela ‘se pronunciará de forma espontânea’ sobre o assunto. Leo Dias, colunista do UOL, divulgou novas informações sobre o assunto.

De acordo com o jornalista, o que tem mantido Rafaella em silêncio sobre o assunto seria o término do namoro com Gabigol e também a reação negativa de seu pai, que foi o último a saber da notícia, e que não teria gostado nada disso.

Rafaella está tentando fazer com que os ânimos na família se acalmem, e dessa forma, divulgar a notícia. O novo problema, porém, foram as conversas íntimas do ex que foram divulgadas. Gabigol está firme em sua decisão de não reatar o namoro, mas garante que assumirá o filho.

O que também ajudou a aumentar os boatos sobre a gravidez de Rafaella foi uma foto. Neste último fim de semana, em aniversário de Nadine, mãe dela e de Neymar, a digital influencer postou para um clique ao lado do DJ da festa e fãs apontaram uma barriga mais saliente na imagem.