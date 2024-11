Neymar Pai afirma sobre patrimônio construído com carreira do filho: ‘Fiquei rico antes dele’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2024 - 22:10 Para compartilhar:

Neymar Pai participou do podcast Roundcast, que tem como um dos apresentadores o ex-craque do futsal, Falcão, e falou sobre a parceria profissional com o filho, Neymar, a carreira do jogador e dele próprio como empresário. uma das revelações feitas é que ele ficou rico antes do atacante, que atualmente joga pelo Al-Hilal. Ainda em 2013 Neymar Pai já tinha uma fortuna muito maior do que a do filho.

“Eu ganhei mais dinheiro que o meu filho. Fiquei rico antes dele. Em 2013, o maior salário de Neymar Jr. era de R$ 200 mil. Eu já faturava R$ 40 milhões por ano. O Neymar não tinha R$ 5 milhões na conta quando saiu do Santos para o Barcelona”, afirmou Neymar Pai ao Roundcast.

Além disso, na entrevista ele falou sobre o companheirismo com o filho. Neymar Pai garantiu que o atacante tem autonomia sobre a própria carreira. “Ele está com todo o controle nas mãos e nos pés. Eu não tenho mais o que fazer. A única oportunidade que ele me dá é de falar. Fico no ouvido dele: ‘Diminui, vai para a direita, vai para a esquerda, acelera’. Mas, na hora que o acidente acontece, seguimos juntos para o mesmo caminho.”

O pai do atacante não revelou o futuro do filho, se permanece no Al-Hilal ou vai para o Santos, como vem sendo especulado, mas comentou sobre o momento em que Neymar, hoje com 32 anos, parar de jogar futebol. “Vai ser muito triste para mim, não só como pai, como empresário, ver meu filho parar de jogar”, lamentou o pai do craque.

De acordo com Neymar Pai, porém, os fãs de futebol vão poder aproveitar a presença do jogador em campo por mais algum tempo. “Ainda temos três ou quatro anos de um Neymar de alta performance”, concluiu o empresário.