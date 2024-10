Neymar negocia compra de ilha privada por R$ 50 milhões, diz colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2024 - 21:02 Para compartilhar:

O jogador Neymar está em processo de negociação para comprar de uma ilha privativa, conhecida como destino queridinho dos famosos como Bruna Marquezine e Bruno Gagliasso. A propriedade fica localizada em Angra dos Reis, no litoral sul do estado do Rio de Janeiro.

Segundo o colunista Leo Dias, em publicação nesta sexta-feira, 4, o jogador estaria prestes a comprar a Ilha do Japão. A propriedade somente pode ser visitada de barco ou helicóptero e era avaliada, inicialmente, em R$ 74 milhões. Porém, ainda segundo a coluna, o valor foi reduzido e o negócio pode ser fechado por R$ 50 milhões.

A coluna revelou, também, que o craque e o sheik Muhammad Binghatti teriam alugado a ilha para um ‘test drive’ para a próxima semana, de 9 a 12 de outubro, por R$ 50 mil.

Além de Neymar, outros jogadores já teriam demonstrado interesse no im[ovel, de propriedade de um empresário canadense, entre eles Thiago Maia, Diego Ribas e Emerson Sheik. O brasileiro, porém, estaria mais próximo de fechar negócio.

A propriedade tem diárias que variam entre R$ 12 mil e R$ 15 mil, podendo chegar a R$ 30 mil na alta temporada.

O imóvel tem 2,5 hectares e contempla acomodações de luxo. A área construída conta com cinco quartos e sete banheiros e tem capacidade para até 10 hóspedes. São duas suítes, sendo uma delas com dois andares, lagoa de carpas e três bangalôs.

Confira registros do imóvel clicando aqui.