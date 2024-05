Neymar não é o único: Luana Piovani já se envolveu em polêmicas com outros famosos

Letícia Senai Letícia Sena - https://istoe.com.br/autor/leticia-sena/ 31/05/2024 - 13:28 Para compartilhar:

Não se fala em outra coisa nas redes sociais a não ser sobre a briga entre Luana Piovani e Neymar. Tudo começou após a atriz criticar o camisa 10 da seleção brasileira por causa da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que transfere terrenos de marinha em áreas urbanas da União para estados e municípios ou para proprietários privados. Ambientalistas apontam que o texto dá margem para a criação de praias privadas.

Há duas semanas, o jogador de futebol divulgou o projeto junto à incorporadora DUE, que prevê 28 empreendimentos no litoral de Pernambuco e Alagoas. “Vamos transformar o litoral nordestino e trazer muito desenvolvimento social e econômico para a região”, disse o jogador em vídeo no Instagram, que gerou críticas de ativistas e do público.

Nesta semana, Piovani fez vídeos sobre o tema nos Stories. “A gente tem que ter esse tipo de desgaste. Como é que a gente tem que batalhar por não privatizar praias? E vem aí esse ignóbil, desse ex-ídolo, que realmente já fez muita coisa… Claro que fez, se não ele era quem ele é hoje. Mas como é que uma pessoa pode acabar tanto com tudo que construiu dessa maneira?”, questionou.

“Me parece um plano infalível que alguém fez na carreira desse garoto para que tudo, de repente, depois do ápice, fosse ao chão. Como consegue fazer tanta m*rda? Ser tão mau-caráter? São muitos históricos. Não vou ficar aqui puxando para lembrar quanta m*rda grave esse ‘garoto’ já fez.”

“Cada vez que você for dar um like em qualquer coisa em que esse estrupício aparecer, pensa: você queria que sua filha casasse com ele? Você queria que sua filha tivesse um filho com ele? Bom, talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que ele tem digam sim. Mas só uma mãe sabe que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão mental, na nossa dor diária de ter que lidar com uma situação em que o pai é um escroto”, diz.

“Ele é um péssimo exemplo como cidadão, um péssimo exemplo como pai, e um péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro. Péssimo. Se ainda tivesse bombando na carreira… Mas não, a gente já tem até a brincadeira de quando cai, coloca o nome dele naquele jogador que tá caído sempre. Não dá mais like não.”

Na noite de quinta-feira, 30, Neymar rebateu a loira: “Abriram a porta do hospício, soltaram uma louca que não solta o meu nome da boca. Quem trabalha no hospício que ela estava, por favor, vá atrás dela”, disse. “Seu tempo já foi, era uma ótima atriz, não tenho nada que falar de você, mas agora é enfiar um sapato na boca. Só fala m*rda”, disparou o atleta, por meio dos Stories.

“Quer vir falar do meu caráter? Tu nem me conhece. Não sabe o que eu passei. E quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo. Sempre tratei seus filhos muito bem, que, por sinal, me adoram. Se quiser os telefones das mães dos meus filhos eu te passo. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na cara. Tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet?”, completou.

Polêmicas com outros famosos

A nossa reportagem relembra que Neymar não é o único que se envolveu numa treta com Luana Piovani. A atriz já teve polêmicas com outros famosos. Confira abaixo!

Pedro Scooby

Frequentemente, Luana Piovani costuma usar as redes sociais para dizer, sem papas na língua, o que pensa sobre seu ex-marido, Pedro Scooby, com quem tem três filhos: Dom, Bem e Liz. A famosa sempre relata problemas que enfrenta com o surfista na criação dos herdeiros.

Anitta

Em 2019, Anitta, que namorou Pedro Scooby por três meses, arrumou uma verdadeira confusão com Luana, que deu umas alfinetadas na relação do casal nas redes sociais.

Na época, a loira mandou uma indireta para a famosa ao dizer que estava sendo parabenizada por seguidores por usar a cabeça e não a “bunda”. Anitta rebateu – dizendo que lutou muito para chegar onde chegou.

Dado Dolabella

Em 2008, Dado Dolabella deu um tapa na cara de Piovani, sua ex-noiva, durante uma briga em uma boate, no Rio de Janeiro. O pedido de desculpas veio somente 13 anos depois, mas a atriz não aceitou.

Na época, o ator também teria agredido a camareira que tentou defendê-la, o que levou Luana a registrar a ocorrência. Dado foi condenado pela Lei Maria da Penha e proibido de chegar perto da famosa. Apenas 6 meses depois, ele participou e venceu a primeira edição de “A Fazenda”, em 2009.

Carolina Dieckmann

A relação entre Luana Piovani e Carolina Dieckmann azedou depois que a loira mandou Luana “lavar roupa suja em casa”, após Piovani revelar publicamente ter sido agredida por Dado Dolabella.

Tempos depois, Luana alfinetou Dieckmann ao comentar sobre as fotos vazadas da loira no X (antigo Twitter): “Acho sexy mulher sentada no vaso, mas engraçado é entender qual fantasia é essa de se ver musa pelada. Melhor posar logo!”, disparou, em 2012.

Kadu Moliterno

Em 2017, o ator Kadu Moliterno entrou com uma ação na justiça por danos morais contra Luana Piovani por ela ter declarado que ele já agrediu a esposa. Na ocasião, ele pediu R$ 50 mil, mas a justiça entendeu que a atriz estava em seu direito de se manifestar e não aceitou a apelação de Kadu, que teve R$ 8 mil penhorados.

Thaila Ayala

Luana detonou a atriz Thaila Ayala, que postou uma foto amamentando o filho recém-nascido. Ao participar de um programa de TV português, Piovani disse que “amamentar não é tomar milk shake”, se referindo à romantização da amamentação – alfinetando Thaila.

Ludmilla

Luana Piovani criticou a participação de Ludmilla no GP Brasil de Fórmula 1. Após ver uma suposta falha da cantora durante a execução do Hino Nacional, a atriz compartilhou o trecho do erro e escreveu “vergonha alheia”.

Fãs de Ludmilla detonaram Piovani na internet. Segundo a cantora, o que de fato aconteceu foram problemas técnicos e não foi um erro de sua parte. Com isso, em defesa de Lud, internautas alegaram que Luana estaria espalhando “fake news”.

Maíra Cardi

Luana Piovani compartilhou nas redes sociais uma publicação que criticava Maíra Cardi. O texto falava sobre a empresa da ex-mulher de Arthur Aguiar, que tem um programa de emagrecimento, já feito por famosas como Anitta, Cleo Pires, Lexa, Larissa Manoela, entre outras.

“Maíra Cardi é coach e cobra caro para dar esse tipo de ‘conselhos’ para mulheres. E, no ramo que a tornou famosa, ensina técnicas de emagrecimento baseadas, por exemplo, no jejum. Uma prática perigosíssima que pode incentivar a bulimia e anorexia. E não, ela também não é nutricionista e nem médica endocrinologista”, diz o post.

Xamã

Após Renata Gutierrez, mãe de Hanna, filha caçula de Xamã, expor os problemas de paternidade com o cantor e acusar ele de tentar silenciá-la, Luana Piovani, então, prestou apoio à Renata. Na rede social, a atriz lamentou a atitude de Xamã. “É inacreditável o silenciamento de mulheres em pleno século 21”, escreveu.

“A gente costuma dizer ‘quer rir?’, mas, na verdade, é de chorar mesmo. Como podemos ser o portal da vida ninguém chega a Terra se não for por nós, e esses mal nascidos sem respeito, sem consideração ainda abusam, tripudiam e saem sorrindo na foto”, refletiu.

Piovani ainda compartilhou o significado de “xamã”, indivíduos escolhidos pela comunidade para a função sacerdotal, e lamentou: “Os xamãs estão todos tristes pela péssima representatividade”.