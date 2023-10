Neymar mostra Davi Lucca com a irmã recém-nascida: ‘Meus maiores amores’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/10/2023 - 15:42 Compartilhe

Neymar postou neste sábado, 7, uma foto que mostra Davi Lucca, de 12 anos, filho primogênito do jogador com Carol Dantas, conhecendo Mavie, fruto do relacionamento do atleta com Bruna Biancardi.

“Meus maiores amores”, escreveu Neymar em um story publicado no Instagram. Em outra postagem, o jogador mostrou o filho mais velho com a irmã recém-nascida no colo enquanto ele assistia a um jogo do Al Hilal contra o Al-Akhdood. “Acompanhando o Al Hilal e o Davi cuidando da Mavie”, comentou o atleta.

Após uma gestação marcada por polêmicas, Bruna Biancardi deu entrada na unidade hospitalar na quinta-feira, 5, após a bolsa ter se rompido — já em trabalho de parto, segundo o colunista Leo Dias. À ocasião, ela não estava acompanhada de Neymar, que ainda estava na Arábia Saudita.

Mavie nasceu na madrugada de sexta-feira, 6. Não está claro se o jogador esteve ou não presente durante o parto da filha.

