Neymar, Messi, Mbappé marcam, PSG goleia Lorient e aproxima do título francês

Com bela atuação de Mbappé, o Paris Saint Germain deu mais um passo em direção ao título francês, ao derrotar, no Parque dos Príncipes, o Lorient, por 5 a 1, em duelo válido pela 30ª rodada.

Com o resultado, o PSG alcançou o 68 pontos, 12 a mais que o Olympique de Marselha, segundo colocado. O Lorient é apenas o 16º, com 28 pontos. Restam oito partidas para o final da competição.

O PSG dominou totalmente o primeiro tempo, com 75% de posse bola. A equipe construiu inúmeras oportunidades e fechou os primeiros 45 minutos com 2 a 0 no placar.

O primeiro gol saiu em troca de passes do trio famoso. Messi tocou para Mbappé, que entrou Neymar livre no meio da área: 1 a 0, aos 12 minutos. O segundo gol foi em jogada individual de Mbappé, aos 28 minutos.

O segundo tempo começou diferente, com o PSG cometendo vários erros de passes. A equipe acabou sendo castigada, aos 11 minutos, quando falhou na saída de bola e Moffi aproveitou para diminuir: 2 a 1.

A torcida, irritada desde a eliminação na Liga dos Campeões, iniciou uma vaia, mas Mbappé fez o terceiro gol, aos 22 minutos. Aos 28, o atacante fez bela jogada bela esquerda e serviu Messi, que completou com grande categoria: 4 a 1. No final, o craque voltou a deixar Neymar na cara do gol e o brasileiro não desperdiçou: 5 a 1.

Outros resultados: Strasbourg 1 x 0 Lens, Clemont Foot 2 x 3 Nantes, Metz 1 x 2 Monaco, Montpellier 1 x 2 Brest, Saint-Étienne 2 x 4 Olympique de Marselha, Troyes 1 x 0 Reims e Lyon 3 x 2 Angers.

