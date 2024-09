Neymar melhor do que Cristiano Ronaldo? Game surpreende em pontuação de craques

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/09/2024 - 16:29 Para compartilhar:

A EA Sports, empresa de desenvolvimento de games esportivos, divulgou em suas redes sociais a lista dos atletas com maior número de overall – isto é, das notas que cada jogador recebe no jogo – do futebol saudita. A pontuação classifica os atributos de cada atleta no EA Sports FC 25, próximo game da franquia. Com 87 pontos, Neymar aparece como principal nome da liga da Arábia Saudita, à frente até mesmo de Cristiano Ronaldo, que surge na lista na segunda colocação, com 86 pontos.

A pontuação é definida com base na atuação dos jogadores em partidas reais. Por isso, fãs do jogo questionaram a nota atribuída ao astro do Al-Hilal que, lesionado, quase não atuou na última temporada. “Como é que o Neymar é maior que o Cristiano Ronaldo quando ele mal jogou nenhum jogo?”, escreveu um usuário na publicação oficial do game. “Esse jogo é uma piada”, disse outro.

Benzema, do Al-Ittihad, é quem fecha o top 3 saudita. Além de Neymar, Anderson Talisca, Malcom e Fabinho são os demais atletas do Brasil que aparecem na lista da Arábia Saudita.

Apesar da polêmica com as notas, nenhum dos dois, Neymar ou Cristiano Ronaldo, aparece entre os jogadores melhores pontuados no jogo. No topo da lista do futebol masculino, figura o francês Mbappé, com overall de 91 pontos. Empatados com ele, estão Rodri e Haaland. O brasileiro melhor ranqueado é Vinícius Júnior, que aparece na quinta colocação com 90 pontos – assim como seu companheiro de equipe Jude Bellingham, que está em quarto lugar. Os únicos outros brasileiros na lista são os goleiros Alisson e Ederson, com overall de 89 e 88, respectivamente.

Em antigas versões do jogo, Cristiano Ronaldo costumava dividir com Lionel Messi o posto de maior overall. No entanto, desde que partiram para ligas de menor expressão – a Roshn Saudi League e a Major League Soccer -, caíram em pontuação. Messi, porém, ainda tem uma nota alta o suficiente para estar entre os melhores: com 88 pontos, é o 17º colocado.

O EA FC 25 será lançado em breve, no dia 20 de setembro, e estará disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.