Neymar, Mbappé, Pogba, Griezmann: as peças de uma janela de transferências agitada

Pogba quer uma mudança de ares; Griezmann é esperado em Barcelona; Os torcedores do Real Madrid sonham com Mbappé; Neymar seria liberado em caso de boa proposta; a janela de transferência de meio de ano promete deixar muita gente de queixo caído, seja pelos nomes negociados ou pelos valores a serem pagos.

Embora siga penando na Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain seguirá no centro das atenções da Europa nesta janela. Sua dupla de ataque Kylian Mbappé e Neymar, comprada a preço de ouro (mais de 400 milhões de euros) em 2017, alimenta as especulações.

O diário esportivo L’Equipe garantiu na segunda-feira que os dirigentes parisienses “não iriam se opor” a uma saída de Neymar, “que também vê seu futuro longe de Paris”. Segundo o jornal, o empresário Pini Zahavi, envolvido na transferência recorde do brasileiro (222 milhões de euros) há dois anos, estaria trabalhando para que Neymar, machucado e que responde a uma acusação de estupro, voltasse a jogar na Espanha.

O presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, fortaleceu essa hipótese ao afirmar que todos os jogadores do PSG, inclusive o brasileiro, com contrato até 2022, não têm vaga garantida na equipe.

“Temos contratos a respeitar, mas a prioridade de agora em diante será a adesão total a nosso projeto. Ninguém o obrigou a assinar aqui. Ninguém o forçou”, declarou “NAK” à revista France Football que será publicada nesta terça-feira.

Vítima de diversas lesões, Neymar, jogador mais caro da história, ‘só’ valeria 124,7 milhões de euros, segundo o Observatório do futebol (CIES). Será que o Barça irá quebrar o cofre para trazer de volta seu ex-craque (2013-2017)? Uma transferência na forma de uma troca de jogadores (Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé) também é uma possibilidade.

– Paris ‘não largará’ Mbappé –

Por outro lado, Mbappé tem visto seu passe se valorizar rapidamente e está avaliado em 252 milhões de euros, segundo o CIES.

Neste contexto, Al-Khelaifi não parece disposto a perder sua estrela de apenas 20 anos, que, em maio, pediu “mais responsabilidades” ao PSG ou “em outro lugar”.

“Eu não largarei um jogador incrível como esse”, afirmou o mandatário do PSG à France Football, garantindo “em 200%” a permanência de Mbappé para próxima temporada.

Mas os torcedores do Real Madrid, que cantaram “Queremos Mbappé” recentemente, durante a apresentação do novo reforço Eden Hazard, seguem sonhando. E, para atrair o astro francês, seria preciso uma proposta com valores jamais vista no futebol.

Segundo a imprensa espanhola, o Real já separou 250 milhões de euros para fortalecer o elenco da equipe à altura das ambições do técnico Zinedine Zidane, que voltou ao clube em março.

Mas, mesmo se Zidane dribla qualquer pergunta relacionada a Mbappé, ele nunca escondeu que outro compatriota seria muito bem-vindo em terras merengues: Paul Pogba.

“Alguns meias sabem defender muito bem, outros sabem atacar muito bem, já ele sabe fazer tudo”, elogiou recentemente o técnico do Real.

– “Novo desafio” par Pogba? –

Coincidência ou não, o meia de 26 anos afirmou na semana passada a vontade de deixar o Manchester United, clube com o qual tem contrato até 2021.

“Acho que seria o bom momento para buscar novos desafios em outro lugar. Eu penso assim: um novo desafio em outro lugar”, declarou Pogba no sábado, durante evento publicitário em Tóquio.

Segundo o L’Equipe, o Real Madrid estaria disposto a gastar 120 milhões de euros para trazer Pogba, que também é cobiçado por seu ex-clube, a Juventus.

Na Espanha, outra possível transferência agita o mundo do futebol há semanas: a de Antoine Griezmann, que está deixando o Atlético de Madrid, mas vem demorando para anunciar seu próximo clube.

Toda a imprensa coloca o atacante francês como reforço certo do Barcelona, e até o diretor do Atlético, Gil Marín, confirmou a informação a uma emissora espanhola.

Questionado sobre o assunto após a última partida da seleção francesa contra Andorra, o atacante de 28 anos pediu “um pouco mais de paciência. Eu sei onde quero ir. Eu também estou impaciente para que isso tudo acabe logo”.

A multa rescisória de Griezmann caíra para 120 milhões de euros em 1º de julho, contra os atuais 200 milhões, o que pode explicar a demora para um anuncio oficial.

A primeira peça do quebra-cabeças deverá ser encaixada nesta data, dando a largada para uma janela de transferência que promete forte emoções.

jta/yk/am

