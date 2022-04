Neymar marca e PSG volta a vencer no Francês; Olympique retoma vice-liderança

Com dois gols de Neymar e um hat-trick de Kylian Mbappé, o Paris Saint-Germain se reencontrou com a vitória no Campeonato Francês ao derrotar neste domingo o Lorient por 5 a 1.

Líder isolado da competição com 68 pontos em 30 jogos, o PSG não teve dificuldades para golear o frágil Lorient (16º), que luta contra o rebaixamento.

Após a dura derrota para o Monaco por 3 a 0 na última rodada, o time de Paris voltou a vencer no Campeonato Francês com grandes atuações das suas estrelas no ataque.

O brasileiro Neymar abriu o placar aos 12 minutos de jogo. Aos 28, Mbappé ampliou.

O Lorient descontou no segundo tempo com Terem Moffi aos 11, mas Mbappé marcou mais dois (22′ e 28′) e Neymar fechou a goleada aos 45.

“Estou feliz pela vitória. Sabemos que o campeonato é difícil, temos que continuar ganhando e demonstrar que vamos lutar pelo décimo título”, disse o atacante brasileiro depois da partida.

Com o resultado, o PSG se mantém com 12 pontos de vantagem sobre o vice-líder Olympique de Marselha, que hoje venceu o Saint-Étienne por 4 a 2 fora de casa, em jogo que não pôde ter sido disputado ontem por conta da neve no gramado.

Os donos da casa saíram na frente logo aos nove minutos de jogo com Denis Bouanga, mas nos acréscimos do primeiro tempo o Olympique chegou ao empate com Dimitri Payet, de pênalti.

No segundo tempo, o Olympique conseguiu a virada com gol contra de Timothée Kolodziecziak, aos 15 minutos. Aos 23, Bamba Dieng fez o terceiro, de pênalti, e Amine Harit marcou o quarto aos 28.

Aos 41, Saint-Étienne ainda fez mais um com Lucas Gourna-Douath, mas já era tarde para uma reação.

Com a vitória, o Olympique de Marselha chega aos 56 pontos e abre três de vantagem sobre o Rennes (3º), que ontem empatou com o Nice (5º).

“No primeiro tempo, o Saint-Étienne só teve uma oportunidade e foi gol. Tivemos um domínio total”, disse o técnico do Olympique, Jorge Sampaoli.

“É uma vitória importante, mas teremos que lutar até o final. Não podemos relaxa”, acrescentou o treinador.

Em outro jogo deste domingo, o Lyon venceu o Angers por 3 a 2 com gol do brasileiro Tetê, que fez hoje sua estreia pelo time francês, depois de chegar por empréstimo do Shakhtar Donetsk.

Com a vitória, o Lyon chega aos 45 pontos na nona posição e se mantém na luta por uma vaga na próxima Liga Europa.

Além de Tetê, Moussa Dembelé (2) marcou para os donos da casa, enquanto Mathias Pereira e Sofiane Boufal balançaram as redes para o Angers.

“Estou muito feliz por ter ajudado a equipe e por marcar o gol da vitória”, disse o Tetê depois da partida.

“Fui muito bem recebido e isso me permitia ajudar o time. Estou bem fisicamente e à disposição do treinador para jogar mais”, acrescentou o brasileiro de 22 anos, formado nas categorias de base do Grêmio.

Por sua vez, o Estrasbourg venceu o Lens por 1 a 0 e subiu para a quarta posição na tabela. O gol da vitória foi marcado por Ludovic Ajorque, de pênalti.

Já o Monaco derrotou o Metz (19º) por 2 a 1 e continua na briga por vaga nas competições europeias. O time do principado subiu para sexto na tabela, a quatro pontos de Strasbourg e Nice.

Também hoje, o Nantes (8º) venceu o Clermont-Ferrand (17º) por 2 a 1, enquanto o Troyes (15º) bateu o Reims (13º) por 1 a 0 e o Brest (12º) derrotou o Montpellier (11º) por 2 a 1.

Programação e resultados da 30ª rodada do Campeonato Francês

– Sábado:

Nice – Rennes 1 – 1

Lille – Bordeaux 0 – 0

– Domingo:

Strasbourg – Lens 1 – 0

Metz – Monaco 1 – 2

Clermont-Ferrand – Nantes 2 – 3

Troyes – Reims 1 – 0

Montpellier – Brest 1 – 2

Saint-Étienne – Olympique de Marselha2 – 4

Lyon – Angers 3 – 2

PSG – Lorient 5 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 68 30 21 5 4 64 28 36

2. Olympique de Marselha 56 30 16 8 6 49 29 20

3. Rennes 53 30 16 5 9 64 29 35

4. Strasbourg 51 30 14 9 7 51 32 19

5. Nice 51 30 15 7 8 40 24 16

6. Monaco 47 30 13 8 9 45 31 14

7. Lille 47 30 12 11 7 38 35 3

8. Nantes 45 30 13 6 11 39 33 6

9. Lyon 45 30 12 10 8 43 39 4

10. Lens 44 30 12 8 10 45 40 5

11. Montpellier 41 30 12 5 13 44 42 2

12. Brest 38 30 10 8 12 38 44 -6

13. Reims 36 30 8 12 10 32 32 0

14. Angers 32 30 8 8 14 34 44 -10

15. Troyes 32 30 8 8 14 28 42 -14

16. Lorient 28 30 6 10 14 25 48 -23

17. Clermont-Ferrand 28 30 7 7 16 30 54 -24

18. Saint-Étienne 27 30 6 9 15 31 55 -24

19. Metz 23 30 4 11 15 27 54 -27

20. Bordeaux 23 30 4 11 15 38 70 -32

./bds/mcd/cb

Saiba mais