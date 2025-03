Neymar manda mensagem ao Papa: ‘Desejo muita força’

VATICANO, 15 MAR (ANSA) – O craque Neymar, do Santos, enviou uma mensagem de solidariedade ao papa Francisco, que está internado desde 14 de fevereiro para tratar uma pneumonia bilateral e ainda não tem previsão de alta.

“Papa Francisco, venho acompanhando as notícias que estão circulando no mundo inteiro”, disse o atacante em um vídeo publicado no Instagram pelo projeto “We Play for Peace” (“Jogamos pela Paz”), que realiza partidas beneficentes em prol da organização de direito pontifício Scholas Ocurrentes.

A entidade promove a integração social e a “cultura do encontro”, bandeira do pontificado de Francisco, em escolas do mundo todo. “Estou aqui para te desejar muita força nesse momento e te mandar um grande abraço com muito carinho. Estamos em oração aqui. Fica com Deus”, acrescentou Neymar.

Outros ex e atuais jogadores também mandaram vídeos com mensagens para o pontífice, como o croata Ivan Rakitic, o italiano Ciro Ferrara, o francês Sébastien Frey e o espanhol Iker Muniain, que defende o San Lorenzo, time de coração de Jorge Bergoglio.

“Estimado papa Francisco, daqui da sua casa, do seu lar, do seu clube, do seu amado San Lorenzo, mandamos um abraço muito forte e desejamos uma rápida recuperação. Esperamos você aqui assim que for possível”, disse Muniain.

O Papa está internado desde 14 de fevereiro para tratar uma pneumonia bilateral. Seu quadro clínico é estável, o que fez o Vaticano espaçar a divulgação de boletins médicos e de informações sobre a rotina do pontífice no Hospital Policlínico Agostino Gemelli, em Roma.

No entanto, como a condição do pontífice de 88 anos segue complexa, sobretudo devido à idade avançada, ainda não há previsão de alta. (ANSA).