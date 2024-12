Neymar lamenta morte do treinador que o descobriu: ‘Me colocou no futebol’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/12/2024 - 18:11 Para compartilhar:

Neymar prestou homenagem ao treinador que o descobriu quando ele tinha apenas 9 anos. O jogador usou as redes sociais, neste sábado, 7, para lamentar a morte de Betinho, o primeiro treinador profissional com quem ele trabalhou.

O pai do atleta, que tem o mesmo nome que o filho, foi o primeiro a lamentar a partida do profissional.

Em uma publicação no Instagram, Neymar, que atualmente joga no Al-Hilal, destacou a importância de Betinho na sua carreira.

“Hoje uma parte da nossa história partiu… fica aqui minha gratidão ao professor Betinho, sem ele a história do meu filho (e da minha família) seria diferente… a sua família, saiba que sempre terão um amigo aqui”, escreveu Neymar pai no Instagram ao postar um registro do filho ainda criança ao lado do treinador.

“Você me viu correndo na arquibancada e me fez correr em vários estádios ao redor do mundo. Você me colocou no futebol, fez meus pais me levarem pro meu primeiro teste. Sempre serei grato por isso! Cuide de nós aí em cima. Descanse em paz , professor Betinho”, homenageou o jogador, na mesma plataforma.

Neymar jogava pelo Tumiaru, clube de São Vicente, no litoral paulista, quando conheceu Betinho, aos 9 anos de idade. O treinador apostou no potencial do garoto, que mais tarde foi apresentado no Santos como o sucessor de Robinho, que também foi descoberto por Betinho.

