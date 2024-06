Neymar Jr. tatua homenagem à filha, Mavie: ‘Eternizando na pele’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/06/2024 - 21:38 Para compartilhar:

Neymar fez uma linda homenagem à filha, Mavie, de oito meses, fruto de seu antigo relacionamento com a influenciadora Bruna Biancardi. Agora, ele está marcado na região da costela com uma tatuagem dedicada à menina.

A novidade foi contada pelo tatuador “oficial” do atleta, Adão Rosa, que compartilhou o momento do processo de tatuagem. O desenho escolhido foi a pegada da filha feita logo após o nascimento, além do nome da menina e a data de nascimento dela, outubro de 2023.

“Mais uma vez, eternizando uma homenagem na pele”, escreveu Adão na legenda ao publicar o vídeo em seu perfil no Instagram, neste domingo.

Além de Mavie, Neymar também é pai de Davi Lucca, de 12 anos, com Carol Dantas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adão Rosa Tatuador Nautica (@adaorosatattoo)