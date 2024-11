Neymar Jr. publica primeiro clique com a caçula, Helena: ‘03 do papai’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/11/2024 - 18:29 Para compartilhar:

O jogador Neymar Jr. compartilhou um clique para lá de fofo com a sua caçula, Helena, de quatro meses, fruto de seu relacionamento com a modelo Amanda Kimberlly. Através dos Setores do Instagram, o craque da seleção brasileira de futebol aparece sorridente com a pequena no colo.

“03 do papai”, escreveu ele na publicação, seguido de um emoji de coração.

A imagem registra o encontro do atleta com a herdeira no Brasil. Ao lado de sua namorada, a influenciadora Bruna Biancardi, e da filha do casal, Mavie, Neymar vive na Arábia Saudita onde defende a camisa do Al-Hilal Saudi Football Club.

Helena mora com a mãe em São Paulo e ainda não tinha aparecido no colo do pai desde o seu nascimento. É que o atleta logo viajou para a Arábia Saudita após o parto.

Neymar está no Brasil para celebrar o aniversário de um ano de Mavie.

Além das duas meninas, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos, do antigo namoro com Carol Dantas.