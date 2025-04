Neymar Jr. posta clique raro das irmãs Mavie e Helena juntas; veja

Neymar Jr. usou o seu perfil no Instagram, nesta quinta-feira, 10, para compartilhar com os seus 229 milhões de seguidores um momento de brincadeira entre suas filhas, Mavie e Helena.

O jogador do Santos postou um clique fofo da herdeira de sua relação com Bruna Biancardi, se divertindo com a caçula, fruto do breve affair do atleta com a modelo Amanda Kimberlly.

Amanda aproveitou a ocasião para também postar uma foto das irmãs de mãos dadas.

Confira: