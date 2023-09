Neymar ironiza suposta lista de exigências para jogar no Al-Hilal: ‘Chateado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/09/2023 - 0:06 Compartilhe

Neymar usou o Instagram nesta quarta-feira, 27, para debochar de rumores de uma extensa lista de exigências que teria feito para jogar no Al-Hilal, na Arábia Saudita. A notícia começou a circular em agosto, quando o atacante foi transferido do Paris Saint-Germain.

“Vim aqui conhecer a casa e não estou muito feliz porque não tem 25 quartos, como eu pedi. Garagem com oito carros, entre outras coisas. Mas está bom, né”, ironizou, em story publicado na rede social. Ao fundo, é possível ver a fachada de uma casa luxuosa.

“Chateado”, ele ainda escreveu, ao lado de um emoji de risada.

Segundo o jornal “The Sun”, Neymar teria exigido ao clube uma mansão com, no mínimo, 25 cômodos, além de uma piscina com 10 metros de largura e 40 metros de comprimento. Ele também teria, supostamente, pedido cinco funcionários em tempo integral — dentre os quais dois seriam voltados para as funções da limpeza, um seria um chef de cozinha local e um seria o seu chef pessoal brasileiro.

A lista ainda inclui três saunas e geladeiras sempre cheias de suco de açaí e refrigerantes. A garagem também deveria estar recheada de carros de luxo, e o jogador teria requisitado um motorista particular, um jatinho particular e contas de hotéis e restaurantes custeadas pelo clube.

Recentemente, Neymar também desmentiu que tenha pedido a demissão de Jorge Jesus, técnico do Al-Hilal.

